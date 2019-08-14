Петербуржцы переходят на консервы из-за подорожания рыбы

Также горожане чаще приобретают паштеты из трески, слабосоленую рыбу и крабовые палочки.

Жители Петербурга чаще отдают предпочтение рыбным консервам, риетам и имитации рыбной продукции, чем непосредственно свежей рыбе. По данным "Ведомости.Санкт-Петербург", продажи последней сократились на 13% из-за слишком высокой стоимости.

Чаще всего горожане ставят на стол вместо рыбы консервы, пресервы и имитированную икру. В последнее время популярностью также стали пользоваться паштеты из трески, слабосоленая рыба и крабовые палочки.

Эксперты отмечают, что ситуация связана с расширением сетки имитационной продукции на прилавках. Однако основную роль всё же играет стоимость рыбы, которая становится всё более недоступным продуктом.

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Фото: Unsplash (Ignat Kushanrev)