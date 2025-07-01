Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly

Дмитрий Песков оценил обвинения, предъявленные российским журналистам властями из Баку.

Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников из Sputnik Азербайджан и Ruptly. Соответствующее заявление от 1 июля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что произошедшее в Баку с нашими журналистами абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений с постсоветской республикой.

Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. И, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время, в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, нам удастся добиться их освобождения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее в понедельник, 30 июня, в правоохранительных органах Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В новостном агентстве Sputnik в Москве уведомили об отсутствии связи с местной редакцией. Около здания СМИ находились машины патрульно-постовой службы МВД республики, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже Sputnik передало читателям о том, что силовики задержали "по абсурдным обвинениям двух российских журналистов". Речь идет о главе редакции Игоря Картавых и шеф-редакторе Евгение Белоусове. Они подозреваются в том, что якобы являются агентами ФСБ.

Песков: в интересах Армении продолжить членство в ОДКБ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости