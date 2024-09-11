Михаил Мишустин записал видеообращение к коллегии Минсельхоза РФ.

Москва в 2024 году поставила рекорды по урожаю картофеля, а также сбору овощей и фруктов.Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая с видеообращением, посвященном коллегии министерства по сельскому хозяйству. Ролик опубликован в Telegram-канале кабинета министров страны.

Есть новые рекорды по сбору овощей и фруктов в организованном секторе, по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет... растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы, устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Михаил Мишустин, премьер-минист РФ

Чиновник уверен, что такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия местным аграриям, включая займы для сельскохозяйственных производителей по сниженным ставкам. Михаил Мишустин добавил, что объем привлеченных кредитных ресурсов в 2023 году достиг практически примерно двух триллионов рублей. Бизнес-индустрия в отрасли по-прежнему заинтересована в финансовых вложениях. за прошлый год они создали или модернизировали еще более сотни объектов в АПК.

Мишустин обозначил важнейшие вопросы российско-узбекских отношений.

Фото и видео: Правительство России