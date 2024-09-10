Он подчеркнул, что принятые решения придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Ташкента.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил важнейшие вопросы российско-узбекских отношений. Об этом он заявил на 5-м заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

По словам Мишустина, основными направлениями сотрудничества двух стран являются наращивание связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также расширение кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях. Он подчеркнул, что принятые решения придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Ташкента.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент.

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