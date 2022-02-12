Премьер-министр проведет вместе со своим коллегой очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустина встретили у трапа самолета премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, замглавы МИД Узбекистана Бобур Усманов. Мишустин проведет с Ариповым очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Он также проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее Мишустин призвал оповещать бизнес о господдержке.

Видео: Правительство России