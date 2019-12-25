Почти 100 тыс. мигрантов уехали из России в Узбекистан за 10 дней

Отток иностранных рабочей силы связан с ужесточением миграционного законодательства в РФ.

В течение 10 дней около 100 тысяч трудовых мигрантов приняли решение покинуть Россию и вернуться домой. Об этом сообщило Агентство миграции при правительстве Узбекистана.

По данным агентства, 25 августа по 5 сентября 2026 года в Узбекистан вернулись 96 415 человек. Из них 54 885 приехали напрямую, ещё 41 530 — через Казахстан. За последние годы это стало одним из крупнейших массовых оттоков мигрантов.

Аналитики уверены, что на решение иностранных работников повлияло падение уровня доходов на фоне ослабления рубля, ужесточение миграционной политики в России и вопросы безопасности.

Кроме того, мигранты ищут возможности на альтернативных рынках труда. В частности, они рассматривают трудоустройство в Китае, Южной Корее и Сербии.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.

Фото: Piter.tv