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В Кронштадте состоялся миграционный рейд. Задержаны восемь иностранцев

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Им грозят штрафы и выдворение из страны.

Полицейские провели миграционный рейд на строительных объектах в Кронштадте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Всего проверили 40 иностранных граждан, в отношении восьми человек были составлены административные материалы за нарушение правил въезда либо режима пребывания. Им грозят штрафы и выдворение из страны. 

А незаконный наем приезжих грозит работодателю серьезными санкциями: по ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрены крупные штрафы, в отдельных случаях возможно приостановление деятельности. 

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области подчеркивает, что работа по пресечению нарушений миграционного законодательства ведется системно и находится на постоянном контроле. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: полиция проверила две стройки в Петербурге и Ленобласти. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: кронштадт, мигранты
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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