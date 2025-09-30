В Кронштадте состоялся миграционный рейд. Задержаны восемь иностранцев

Им грозят штрафы и выдворение из страны.

Полицейские провели миграционный рейд на строительных объектах в Кронштадте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили 40 иностранных граждан, в отношении восьми человек были составлены административные материалы за нарушение правил въезда либо режима пребывания. Им грозят штрафы и выдворение из страны.

А незаконный наем приезжих грозит работодателю серьезными санкциями: по ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрены крупные штрафы, в отдельных случаях возможно приостановление деятельности.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области подчеркивает, что работа по пресечению нарушений миграционного законодательства ведется системно и находится на постоянном контроле. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: полиция проверила две стройки в Петербурге и Ленобласти.

Видео: пресс-служба МВД России