Полиция проверила две стройки в Петербурге и Ленобласти

Рейд на стройках выявил десятки нарушителей миграционного законодательства.

Полиция провела масштабную проверку на двух строительных объектах в Петербурге и Ломоносовском районе Ленинградской области. Рейд прошёл 26 августа на стройплощадках по адресам: Большая Балтийская улица, дом 10, и Центральная улица, дом 32. Правоохранители проверили документы у 371 иностранного гражданина.

По итогам рейда 32 иностранца были доставлены в отдел полиции за нарушения миграционного законодательства. На них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания). Проверки прошли не только на стройплощадках, но и в местах проживания мигрантов.

В полиции отметили, что рейды на строительных объектах проводятся регулярно для выявления и пресечения нарушений среди иностранных рабочих. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее мы рассказывали о том, что мигранты устроили драку в центре Петербурга.

Фото: ГУ МВД России СПБ и ЛО