Мигранты устроили драку в центре Петербурга

После подработки один из них забрал все средства, полученные за сдачу цветного металла.

Сотрудники Росгвардии Центрального района Петербурга задержали участников уличного конфликта. Инцидент произошел днем 20 августа неподалеку от перекрестка Херсонской и Исполкомской улиц.

Драку устроили знакомые сварщик и сантехник. После подработки первый забрал все средства, полученные за сдачу цветного металла. Это вызвало гнев у коллеги. Он нанес товарищу удар в лицо, а второй стал угрожать обидчику, размахивая газовым ключом.

На месте происшествия поймали мигрантов в возрасте 35 и 34 лет, их увезли в 76-й отдел полиции. Газовый ключ изъяли.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Выборгском районе.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти