Мигранты устроили драку в центре Петербурга

Сотрудники Росгвардии Центрального района Петербурга задержали участников уличного конфликта. Инцидент произошел днем 20 августа неподалеку от перекрестка Херсонской и Исполкомской улиц.
Драку устроили знакомые сварщик и сантехник. После подработки первый забрал все средства, полученные за сдачу цветного металла. Это вызвало гнев у коллеги. Он нанес товарищу удар в лицо, а второй стал угрожать обидчику, размахивая газовым ключом.
На месте происшествия поймали мигрантов в возрасте 35 и 34 лет, их увезли в 76-й отдел полиции. Газовый ключ изъяли.
Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Выборгском районе.
Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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