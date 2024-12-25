Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Выборгском районе

На замечания прохожих он реагировал агрессивно, пытаясь спровоцировать драку.

Росгвардейцы Выборгского района задержали нетрезвого мужчину, повредившего припаркованные автомобили. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 20 августа в полицию поступила информация о хулигане, который бил ногами по зеркалам машин. На замечания прохожих он реагировал агрессивно, пытаясь спровоцировать драку. Сотрудники вневедомственной охраны, используя наручники, на проспекте Энгельса поймали 23-летнего злоумышленника.

Ранее задержанного судили за кражу, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Молодого человека доставили в 58-й отдел.

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе задержан мужчина, ударивший оппонента битой по голове из-за парковочного места.

Фото: пресс-служба Росгвардия