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Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Выборгском районе
Сегодня, 14:59
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Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Выборгском районе

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На замечания прохожих он реагировал агрессивно, пытаясь спровоцировать драку.

Росгвардейцы Выборгского района задержали нетрезвого мужчину, повредившего припаркованные автомобили. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 20 августа в полицию поступила информация о хулигане, который бил ногами по зеркалам машин. На замечания прохожих он реагировал агрессивно, пытаясь спровоцировать драку. Сотрудники вневедомственной охраны, используя наручники, на проспекте Энгельса поймали 23-летнего злоумышленника. 

Ранее задержанного судили за кражу, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Молодого человека доставили в 58-й отдел. 

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе задержан мужчина, ударивший оппонента битой по голове из-за парковочного места. 

Фото: пресс-служба Росгвардия 

Теги: выборгский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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