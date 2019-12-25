Семьям ветеранов боевых действий в Петербурге вручили ключи от новых квартир

Александр Беглов подчеркнул, что предоставление нового жилья – символ признательности и благодарности от жителей Петербурга и всей страны за подвиг воинов, стоящих на страже независимости и величия России.

В вторник, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно передал документы и ключи от новых квартир семьям героев-защитников Отечества. Среди счастливчиков оказались родственники действующих бойцов специальной военной операции, героически исполняющих свой долг вдали от родного дома.

Александр Беглов подчеркнул, что предоставление нового жилья – символ признательности и благодарности от жителей Петербурга и всей страны за подвиг воинов, стоящих на страже независимости и величия России. Он выразил уверенность, что эти квартиры станут символом спокойствия и надежды на лучшее будущее для героев и их близких.

Семьям, желающим улучшить жилищные условия, предоставляются новые квартиры уже в год подачи заявления.

Мы наращиваем темпы решения жилищных и других социальных вопросов. Обеспечить ветеранам и их близким достойные условия – не просто наша обязанность, это дело нашей совести. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку государства. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что проект строительства этапа 4.1 ШМСД одобрен Главгосэкспертизой.

Фото: Правительство Петербурга