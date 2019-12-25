Проект строительства этапа 4.1 ШМСД одобрен Главгосэкспертизой

Магистраль проходит через обе стороны Невы, пересекая существующую улично-дорожную сеть обоих берегов.

Проект строительства четвертого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге получил одобрение экспертов ФАУ "Главгосэкспертизы России", что подтвердил официальный портал инвестиций региона.

Новый этап магистрали протянется от транспортно-пересадочного узла возле Глухоозерской трассы влево и от улицы Второго Луча вправо, далее пойдёт параллельно Северному железнодорожному кольцу вплоть до пересечения с транспортными развязками на Союзном проспекте.

Магистраль проходит через обе стороны Невы, пересекая существующую улично-дорожную сеть обоих берегов. Для преодоления реки предусмотрен уникальный объект — технически сложный разводной мост.

Конструкция моста предусматривает одно крыло раскрытой системы, ширина судового габарита составит 55 метров, что сделает его крупнейшим объектом подобного типа в Петербурге. Ранее первенство удерживали Литейный мост (судовой габарит — 50 м), а также Троицкий и Володарский мосты с размерами соответственно 43 и 42 метра. Однокрылое пролетное строение разводного моста имеет длину 60,1 метра, что также является уникальным показателем для Северной столицы.

Основные технические показатели участка:

длина основной трассы — 3,4 км справа и 4,5 км слева,

ширина каждой полосы движения — от 3,5 до 3,75 метра,

количество полос — по три в каждую сторону,

ширина проезжих частей основного пути — по 11 метров каждая,

ширина проезда второстепенных съездов — 4,5 метра,

расчетная скорость движения автомобилей — 120 км/ч.

Фото: Комитет по инвестициям Петербурга