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Синоптик Колесов подвел погодные итоги холодного июня в Петербурге
Сегодня, 12:59
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Синоптик Колесов подвел погодные итоги холодного июня в Петербурге

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Максимальная дневная температура составила +23,5 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги июня. За 145 лет наблюдений месяц занимает 72 место со стороны тепла. 

Наиболее холодной получилась третья декада месяца. С 19 июня в городе установилась более прохладная погода с постоянной отрицательной аномалией, сохраняющейся до конца месяца. 

Александр Колесов, синоптик 

Максимальная дневная температура составила +23,5 градуса. Выпало много осадков (100,1 миллиметров), было мало солнца. Оно появлялось 27 дней и светило 202,3 часа. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев впервые за лето ждет жара до +28 градусов 3 июля. 

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге 

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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