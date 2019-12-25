Синоптик Колесов подвел погодные итоги холодного июня в Петербурге

Максимальная дневная температура составила +23,5 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги июня. За 145 лет наблюдений месяц занимает 72 место со стороны тепла.

Наиболее холодной получилась третья декада месяца. С 19 июня в городе установилась более прохладная погода с постоянной отрицательной аномалией, сохраняющейся до конца месяца. Александр Колесов, синоптик

Максимальная дневная температура составила +23,5 градуса. Выпало много осадков (100,1 миллиметров), было мало солнца. Оно появлялось 27 дней и светило 202,3 часа.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев впервые за лето ждет жара до +28 градусов 3 июля.

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге