Суд арестовал второго последователя блогера Лесли

Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве.

Судебная инстанция в российской столице привлёкла к административной ответственности ещё одного последователя известного пикап-блогера Алекса Лесли (настоящее время Александр Кириллов). Согласно постановлению от Савёловского районного суда города фигурант расследования Данила Прыгунков признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Речь идет о мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток.

Напомним, что ранее был арестован на два месяца другой последователь Алекса Лесли Алексей Башина. Он обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера. В отношении самого блогера Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования по части 4 статьи 33, части 1 статьи 131 УК РФ. Его последователи подозреваются в части 1 статьи 132 за иные насильственные действия сексуального характера. По решению Тверского районного суда Москвы были назначены 15 суток административного ареста для двух последователей блогера за домогательства к девушкам, которые произошли в центре города.

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы