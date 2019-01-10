Петербуржец потратил с найденной банковской карты многодетного отца свыше 30 тыс. рублей

Злоумышленнику вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего горожанина. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщили 1 июля в надзорном ведомстве.

В марте потерпевший, многодетный отец, разгружал стройматериалы в одну из квартир дома по проспекту Просвещения. Во время работ мужчина случайно оставил рюкзак в подъезде, там были банковская карта, паспорт, водительское удостоверение и карта водителя для грузовых машин.

Когда обвиняемый вышел из лифта, он заметил на полу различные коробки и ранец, который решил забрать себе. С карты злоумышленник потратил более 30 тыс. рублей на покупку трех комплектов постельного белья, портативной колонки, наушников, двух пар очков и часов.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в колонию отправлен мужчина, потративший с чужой банковской карты 44 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV