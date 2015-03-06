В колонию отправлен мужчина, потративший с чужой банковской карты 44 тыс. рублей

Обвиняемый приобрел алкоголь, сигареты и продукты питания.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом рассказали 27 июня в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года подсудимый подобрал на Лиговском проспекте чужую банковскую карту. В течение двух дней он совершил 32 покупки на общую сумму более 44 тыс. рублей. Обвиняемый приобрел алкоголь, сигареты и продукты питания, а также платил за проезд. Когда карту заблокировали, мужчина выбросил ее.

Суд назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: рецидивист потратил с карты пенсионерки 34 тыс. рублей в Петербурге.

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