В Минсельхозе рассказали о ситуации с ценами на овощи

Российский урожай 2024 года практически закончился, поэтому в магазины поступает импортная продукция дружественных стран.

Прошлогодний урожай овощей в России практически закончился, сейчас в магазины поступает продукция из дружественных стран, что и определяет цены на рынке, но это обычная ситуация - стоимость овощей может варьироваться из года в год под влиянием различных факторов, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. В профильном ведомстве уточнили, что прошлогодний урожай продукции практически закончился, поэтому на полки в магазины поступают импортные товары из дружественных для нас государств. Именно эта ситуация и определяет стоимость овощей на внутреннем рынке. В профильном ведомстве добавили, что в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены. Такое решение поможет властям стабилизировать ценовую ситуацию на продукты в следующем сезоне. Дополнительно чиновниками ведется работа по созданию и модернизации овощехранилищ. По состоянию на начало 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в России возросла до 9,2 миллиона тонн. Это на 147 тысяч выше показателя 2024 года.

Рост мощностей позволит дольше и в большем объеме хранить продукцию, что будет способствовать росту самообеспеченности и снижению зависимости от импорта. пресс-служба Минсельзоха РФ

Напомним, что согласно информации от Росстата, за период с 13 по 19 мая цены на плодоовощную продукцию по стране в среднем снизились на 1,1 процента. Однако столовая свекла продолжила дорожать на 5,3%. Дополнительно выросла в цене на 4, 5 процента белокачанная капуста, на 4,4 процента морковь , на 2,5 процента репчатый лук на 1,7 процента картофель.

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