Нутрициолог объяснила петербуржцам, чем могут быть опасны ранние фрукты и овощи

При выборе овощей и фруктов проверяйте запах: его отсутствие должно насторожить.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Анна Дивинская рассказала, чем могут быть опасны ранние фрукты и овощи. В первую очередь, по словам специалиста, необходимо обращать внимание на сезонность продуктов.

Понятно, что все производители будут стараться привезти как можно раньше и заработать на этом как можно больше, пока не пошли наши грунтовые помидоры, огурцы, клубника и все остальное. Но надо понимать, что все это выращено в ускоренном режиме, практически в отсутствии солнца, чаще всего в парнике, независимо даже от страны. Фрукты и овощи, которые недополучают солнечного света, накапливают в себе большее количество нитратов из почвы, даже если не было лишних удобрений. Анна Дивинская, нутрициолог

В частности, абрикосы привозят из Турции и Южной Америки. Для сохранения внешнего вида плоды обрабатывают, чтобы они не испортились в пути. Помимо нитратов, добавляются пестициды.

При выборе овощей и фруктов проверяйте запах: его отсутствие должно насторожить. О нитратах не стоит беспокоиться, так как они есть практически везде.

Нитриты образуются из нитратов при неправильном хранении продуктов и могут вызывать опасения. Поэтому купленные плоды лучше принести домой, распечатать, помыть и сразу съесть.

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