Сергея Жукова внесли в базу "Миротворца"

Артист попал в реестр украинского экстремистского сайта из-за концерта в Крыму.

Российский исполнитель, лидер музыкальной группы "Руки вверх" Сергей Жуков внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Соответствующая информация появилась на иностранном ресурсе. На сайте указано, что артист давал концерты на территории Крыма. Ранее власти Молдавии потребовали запретить выступление группы "Руки вверх" и Басты, который также находится под украинским санкционным давлением. События должны были состояться в рамках фестиваля выпускников в Кишиневе 2 июля.

Напомним, что украинский сайт "Миротворец" создан в 2014 году. В него вошла собранная нелегальным путем базу личных сведений об известных людях, включая журналистов, артистов или политиков, которые посещали полуостров Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта из киевского режима. В России по решению судебной инстанции доступ к данному сайту заблокирован.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец".

Фото: Вконтакте / Сергей Жуков и "Руки Вверх!"