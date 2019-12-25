В ГД внесли законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов

Василий Пискарев считает, что действующие меры ответственности не позволяют государству остановить противоправную деятельность иноагентов.

Группа российских депутатов внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель профильной комиссии нижней палаты законодательного органа страны по расследованию фактов вмешательства государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Правки могут быть внесены в статью 330.1 УК РФ. Политик пояснил, что документ направлен на устранение "громоздкой конструкции двойной преюдиции". Согласно действующему законодательству России, иноагент может трижды нарушить закон страны, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности.

Причем в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности. И только на третьем правонарушении вступает в действие уголовный кодекс. Василий Пискарев, депутат Госдумы РФ

В случае принятия поправок, уголовная ответственность сможет наступить для иноагента при повторном нарушении уже при однократном привлечении к административной ответственности. Законопроект успел получить положительные отзывы федерального правительства и Верховного суда.

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Фото: Piter.tv