Эксперт заявила, что при оптимистичном сценарии молоко в России подорожает в пределах инфляции

Стоимость молока зависит от цен на сырое молоко.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала агентству "Прайм", как может меняться динамика цен на молочные продукты в России.

Она считает, что при оптимистичном сценарии молоко подорожает в пределах инфляции. Долгова отметила, что по данным Росстата, с начала года цены питьевое цельное пастеризованное молоко выросли на 1,65%, а на питьевое цельное стерилизованное молоко – на 1,6%. Инфляция при этом выросла на 1,07%.

Эксперт сказала, что стоимость молока, в том числе, зависит от цен на сырое молоко. Производители также покупают дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку. Деньги уходят и на логистику.

Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов. Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова

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