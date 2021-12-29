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Эксперт заявила, что при оптимистичном сценарии молоко в России подорожает в пределах инфляции
Сегодня, 8:35
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Эксперт заявила, что при оптимистичном сценарии молоко в России подорожает в пределах инфляции

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Стоимость молока зависит от цен на сырое молоко.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала агентству "Прайм", как может меняться динамика цен на молочные продукты в России.

Она считает, что при оптимистичном сценарии молоко подорожает в пределах инфляции. Долгова отметила, что по данным Росстата, с начала года цены питьевое цельное пастеризованное молоко выросли на 1,65%, а на питьевое цельное стерилизованное молоко – на 1,6%. Инфляция при этом выросла на 1,07%.

Эксперт сказала, что стоимость молока, в том числе, зависит от цен на сырое молоко. Производители также покупают дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку. Деньги уходят и на логистику.

Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов.

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова

Ранее мы писали о самых подорожавших импортных товарах в России. 

Фото: pixabay 

Теги: годовая инфляция, рост цен на молоко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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