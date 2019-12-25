В ВТБ оценили вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки

По словам Пьянова, ключевая ставка находится в зоне перегиба.

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом он рассказал "ТАСС".

По словам Пьянова, ключевая ставка находится в зоне перегиба. Он добавил, что в связи со снижением ключевой ставки уменьшится и "процентное бремя" для тех отраслей экономики, которые себя чувствовали себя не очень хорошо на фоне высоких ставок по кредитам. Отмечается, что следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 25 июля.

Ранее Решетников заявил, что ЦБ будет идти в сторону смягчения ДКП.

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