  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Решетников ожидает, что ЦБ будет идти в сторону смягчения ДКП
Сегодня, 10:33
110
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Решетников ожидает, что ЦБ будет идти в сторону смягчения ДКП

0 0

По его словам, сейчас наблюдается замедление инфляции.

Центробанк России может идти в сторону смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями иностранных дипмиссий.

По его словам, сейчас наблюдается замедление инфляции. Решетников подчеркнул, что это дает возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Глава Минэкономразвития выразил надежду, что политика регулятора "будет и дальше идти в логике смягчения ДКП".

Ранее мы сообщали, что Банк России понизил ключевую ставку до 20%.

Фото: pxhere.com

Теги: максим решетников, минэкономразвития россии, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии