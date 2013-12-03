Решетников ожидает, что ЦБ будет идти в сторону смягчения ДКП

По его словам, сейчас наблюдается замедление инфляции.

Центробанк России может идти в сторону смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями иностранных дипмиссий.

По его словам, сейчас наблюдается замедление инфляции. Решетников подчеркнул, что это дает возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Глава Минэкономразвития выразил надежду, что политика регулятора "будет и дальше идти в логике смягчения ДКП".

Ранее мы сообщали, что Банк России понизил ключевую ставку до 20%.

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