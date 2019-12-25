СМИ: Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса

На рынок страна предоставила 93,4 млн доз препаратов.

По экспорту вакцин в мире Россия заняла пятое место в мире. Об этом сообщает Всемирная торговая организация (ВТО). Как пишет РБК, на международном рынке ее доля составила менее 3%.

По данным на 30 ноября, Россия на рынок предоставила 93.4 млн доз препаратов.

Первое место в рейтинге занимает КНР. Страна поставила на рынок 1487,6 млн доз вакцин. На втором месте Евросоюз, который поставил 1366,8 млн доз. Третье место занимает Индия (72,8 млн доз). На четвертом месте США (348млн доз).

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