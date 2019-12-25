В 2021 году допдоходы бюджета России составили около 4 трлн рублей

Деньги были направлены в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в 2021 году дополнительные доходы бюджета составили порядка 4 трлн рублей. Эти деньги, по его словам, были в том числе направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

У нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы направляли их как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан. Это тоже очень важно. Антон Силуанов, глава Минина РФ

Силуанов подчеркнул, что сейчас эти деньги уже полностью израсходованы. Напомним министр и о том, что в 2021 году было запущено много новых инфраструктурных проектов.

Ранее Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение НДФЛ и других налогов.

Фото: kremlin.ru