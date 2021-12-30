Силуанов заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение НДФЛ и других налогов

Речь идет в том числе про доходы физлиц.

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение налогов, в том числе НДФЛ.

Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС. Антон Силуанов, глава Минфина России

Ранее министр промышленности Денис Мантуров заявил, что металлургам не понадобится господдержка при переходе на водород. По его словам, это самодостаточная отрасль и по этой причине никаких новых мер поддержки не потребуется. По ловам Мантурова, металлургические компании в предыдущие годы развивлись самостоятельно.

Фото: kremlin.ru