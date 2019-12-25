Силуанов заявил, что государство не допустит банкротства "Роснано"

Он надеется, что должно быть достигнуто соглашение компании с кредиторами.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что государство не допустит банкротства корпорации "Роснано". Он надеется, что соглашение компании с кредиторами должно быть достигнуто.

Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования. Антон Силуанов, глава Минфина России

Силуанов отметил, что государство будет страховать деятельность таких компаний.

Антон Силуанов в интервью телеканалу также заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение НДФЛ и других налогов.

Фото: kremlin.ru