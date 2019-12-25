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Силуанов заявил, что государство не допустит банкротства "Роснано"
Сегодня, 12:11
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Силуанов заявил, что государство не допустит банкротства "Роснано"

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Он надеется, что должно быть достигнуто соглашение компании с кредиторами.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что государство не допустит банкротства корпорации "Роснано". Он надеется, что соглашение компании с кредиторами должно быть достигнуто.

Если будут достигнуты соглашения - я уверен, что такие соглашения будут достигнуты - то по согласию двух сторон может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования. 

Антон Силуанов, глава Минфина России 

Силуанов отметил, что государство будет страховать деятельность таких компаний.

Антон Силуанов в интервью телеканалу также заявил, что в ближайшие три года не планируется повышение НДФЛ и других налогов. 

Фото: kremlin.ru

Теги: банкротство роснано, минфин антон силуанов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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