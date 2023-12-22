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Укрытия Ленобласти переходят на баланс МО
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Укрытия Ленобласти переходят на баланс МО

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Данное поручение главы региона остаётся под особым контролем.

В среду, 27 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассмотрел отчёты различных ведомств о ходе приема укрытий на баланс муниципальных образований.

В своём комментарии глава региона подчеркнул, что безопасность жителей является основным приоритетом, и руководители ведомств хорошо понимают это.

Данное поручение главы региона остаётся под особым контролем.

Ранее мы сообщили о том, что льготную аренду земли для инвесторов продлили в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: ленинградская область, укрытия
Категории: Лента новостей,

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