Льготную аренду земли для инвесторов продлили в Ленобласти

Инвестиционный проект должен быть связан с производством продукции в отраслях, которые требуют импортозамещения: фармацевтика, легкая промышленность, судостроение, сельскохозяйственное машиностроение и другие сферы.

Ленинградская область продлевает действие постановления правительства на 2024 год, которое позволяет предоставлять инвесторам земельные участки в аренду за 1 рубль без проведения торгов. Для участия в программе бизнесу необходимо соблюсти определенные условия, сообщили в пресс-службе Леноблкомимущества.

Инвестиционный проект должен быть связан с производством продукции в отраслях, которые требуют импортозамещения: фармацевтика, легкая промышленность, судостроение, сельскохозяйственное машиностроение и другие сферы.

Объём вложений в основные средства должен составлять не менее 200 млн рублей для приобретения, создания или реконструкции объектов. Однако для Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогорского районов эта сумма составляет всего лишь 30 млн рублей.

Потенциальный инвестор также должен предоставить обоснование площади участка для реализации проекта, с коэффициентом застройки не ниже 0,6. Объекты необходимо ввести в эксплуатацию не позднее трёх лет с момента заключения договора аренды земли.

Ранее мы сообщили о том, что ярмарка трудоустройства "Время возможностей" откроется в апреле в Ленобласти.

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