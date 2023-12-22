Ярмарка трудоустройства "Время возможностей" откроется в апреле в Ленобласти

Эксперты помогут студентам и выпускникам выбрать наиболее перспективную область для дальнейшего трудоустройства.

С 12 апреля во всех районах Ленобласти стартует первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Время возможностей". Крупные работодатели региона проведут встречи с соискателями на 22-ух площадках.

На ярмарке компании представят себя и проведут гарантированные собеседования. Эксперты помогут студентам и выпускникам выбрать наиболее перспективную область для дальнейшего трудоустройства.

Также запланирован мастер-класс от кадрового центра Ленобласти, где расскажут, как создавать качественное резюме и успешно проходить собеседование. Адреса всех площадок, а также время их работы в 47 регионе можно найти на сайте всероссийской ярмарки. Благодаря ярмарке трудоустройства в 2023 году, более двух тыс. ленинградцев получили профессию.

Ранее мы сообщили о том, что аграрии Ленобласти получили 600 млн рублей субсидий на посевную кампанию.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)