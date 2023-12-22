Аграрии Ленобласти получили 600 млн рублей субсидий на посевную кампанию

Хозяйства Ленинградской области обеспечены достаточными запасами семян зерновых культур (134%), картофеля (144%), рапса (113%) и многолетних трав (111%).

Рост финансирования сезонных полевых работ в Ленинградской области в 2024 году составил 4%, сообщила пресс-служба регионального правительства. Средства, выделяемые по заявкам, могут быть использованы на закупку необходимых материалов и оборудования, таких как семена, удобрения, горючее и запчасти для техники.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко подчеркнул, что сумма господдержки на проведение посевной кампании в текущем году составляет 600 млн рублей, а общая сумма поддержки растениеводства в течение года достигает 1,5 млрд рублей. Он выразил свои пожелания хорошей погоды и урожая.

Хозяйства Ленинградской области обеспечены достаточными запасами семян зерновых культур (134%), картофеля (144%), рапса (113%) и многолетних трав (111%). Большинство хозяйств заключили договоры на поставку топлива, и готовность техники к выходу в поле составляет 90%.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прошла встреча национальных общественных организаций.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко