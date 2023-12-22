В Ленобласти прошла встреча национальных общественных организаций

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в событиях в "Крокус Сити Холле".

В Доме Дружбы Ленинградской области состоялась встреча представителей национальных общественных организаций. Участники мероприятия, представители различных республик, диаспор, автономий и землячеств, обсудили проблему недопустимости возникновения межэтнических конфликтов на территории региона.

На мероприятии собрались более двадцати представителей национальных общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба комитета Межнациональных Связей и Урегулирования Ленинградской области.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в событиях в "Крокус Сити Холле". Участники встречи, представители разнообразных национальностей из 47 регионов, единогласно осудили теракт и его исполнителей в Подмосковье.

Глава Комитета Межнациональных Связей и Урегулирования Ленинградской области Лира Бурак обратилась к собравшимся. Она процитировала часть обращения Президента России Владимира Путина и подчеркнула, что единообразие и единство российского народа не могут быть нарушены.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти выезжали на помощь жителям 29 раз за неделю.

Фото: Комитет МСУ Ленинградской области