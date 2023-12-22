Спасатели Ленобласти выезжали на помощь жителям 29 раз за неделю

Одним из главных направлений работы спасательных отрядов было спасение людей на водных объектах.

На прошлой неделе Аварийно-спасательная служба Ленинградской области подвела итоги своей работы. В период с 18 по 24 марта поисково-спасательные подразделения выезжали 29 раз по заявкам от жителей 47 региона.

Спасатели один раз помогли устранить последствия ДТП. В садоводстве "Флора" водитель легковушки не справился с управлением и врезался в забор. Сотрудники Аварийно-спасательной службы быстро и профессионально отключили аккумулятор автомобиля, предотвратив возможное возгорание. Также в течение недели специалистам пришлось неоднократно привлекаться к поисковым работам в лесах. Особенно вечером 20 марта, когда они искали мужчину, заблудившегося в чаще у поселка Зеленец. К сожалению, пострадавший не дожил до прибытия спасательной команды.

Одним из главных направлений работы спасательных отрядов было спасение людей на водных объектах. За прошедшую неделю специалисты смогли сохранить жизни 11-ти рыбакам, но не все случаи завершились успешно, двое людей погибли.

Ранее мы сообщили о том, что паводок и затопление ожидаются в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области