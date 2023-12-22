Пять экоторп Ленобласти могут сделать платными

В Ленинградской области пять экомаршрутов могут стать платными экотропами, при этом заказники в регионе будут закрыты для посещения до середины лета.

Правительство Ленинградской области рассматривает возможность введения оплаты за посещение пяти экотроп, которые находятся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона. Такое решение обусловлено необходимостью обслуживания оборудованных экотроп и было объявлено и. о. руководителем Дирекции ООПТ Ленинградской области Александром Силуяновым.

Оплата может быть введена для посещения заказников "Линдуловская Роща", "Раковые Озера" и "Выборгский" в Выборгском районе, а также заказника "Кургальский" в Кингисеппском районе и памятника природы "Колтушские Высоты" во Всеволожском районе.

В Ленинградской области пять экомаршрутов могут стать платными экотропами, при этом заказники в регионе будут закрыты для посещения до середины лета. Многие особо охраняемые природные территории Ленинградской области будут закрыты на время гнездовья птиц, чтобы не нарушать их тишины. Чтобы посетить Линдуловскую Рощу, граждане РФ должны будут заплатить 200 рублей, а иностранцы - 400 рублей. За вход на четыре других ООПТ власти планируют собирать 150 и 300 рублей соответственно. Проект введения платы является пилотным: власти региона будут оценивать его эффективность.

Ранее мы сообщили о том, что укрытия Ленобласти переходят на баланс МО.

Фото: сайт ООПТ Ленобласти (Арсений Кашкаров)