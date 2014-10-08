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У Лисьего Носа появилась новая экотропа
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У Лисьего Носа появилась новая экотропа

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Экотропа получила необычное название – Бугаинная.

На территории природного заказника "Северное побережье Невской губы" у Лисьего Носа появилась новая экотропа. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил губернатор Петербурга в рамках еженедельного обращения.

Экотропа получила необычное название – Бугаинная. Оно было выбрано в честь известной птицы – Большой выпи.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы было открыто шесть экотроп. Планируется открытие еще нескольких экомаршрутов совместно с Ленобластью.

Ранее мы сообщили о том, что популярные экотропы под Петербургом стали платными.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: открытие экотропы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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