На территории природного заказника "Северное побережье Невской губы" у Лисьего Носа появилась новая экотропа. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил губернатор Петербурга в рамках еженедельного обращения.
Экотропа получила необычное название – Бугаинная. Оно было выбрано в честь известной птицы – Большой выпи.
Губернатор подчеркнул, что за последние годы было открыто шесть экотроп. Планируется открытие еще нескольких экомаршрутов совместно с Ленобластью.
Ранее мы сообщили о том, что популярные экотропы под Петербургом стали платными.
Фото: Правительство Петербурга
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