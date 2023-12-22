Популярные экотропы под Петербургом стали платными

Платными стали экотропы: "Колтушские высоты", "Выборгский", "Кургальский", "Раковые озёра", "Линдуловская роща".

Экотропы в Ленобласти стали платными для тех, кто не проживает в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Платными стали экотропы: "Колтушские высоты", "Выборгский", "Кургальский", "Раковые озёра", "Линдуловская роща". Стоимость прогулки составит от 150 до 300 рублей. Самым дорогим станет посещение "Линдуловской рощи", здесь придется оставить 200 рублей гражданам России и 400 рублей – иностранцам. С 1 октября по 30 апреля стоимость будет ниже.

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Фото: Piter.tv