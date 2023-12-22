  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Популярные экотропы под Петербургом стали платными
Сегодня, 9:37
164
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Популярные экотропы под Петербургом стали платными

0 0

Платными стали экотропы: "Колтушские высоты", "Выборгский", "Кургальский", "Раковые озёра", "Линдуловская роща".

Экотропы в Ленобласти стали платными для тех, кто не проживает в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Платными стали экотропы: "Колтушские высоты", "Выборгский", "Кургальский", "Раковые озёра", "Линдуловская роща". Стоимость прогулки составит от 150 до 300 рублей. Самым дорогим станет посещение "Линдуловской рощи", здесь придется оставить 200 рублей гражданам России и 400 рублей – иностранцам. С 1 октября по 30 апреля стоимость будет ниже.

Ранее мы писали, что жителям Ленобласти рассказали, что делать, если укусила змея.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский, колтушские высоты, кургальский, ленобласть, линдуловская роща, платные экотропы, раковые озера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии