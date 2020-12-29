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У директора аэродрома в Гостилицах не нашлось документов на пилотирование
Сегодня, 14:24
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lizapoluda

У директора аэродрома в Гостилицах не нашлось документов на пилотирование

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Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства катастрофы в Ломоносовском районе.

В субботу, 9 января, удалось установить, что у главы аэродрома "Гостилицы", где произошла вчерашняя авиакатстрофа с участием самолета Piper 28, не было надлежащих для пилотирования документов. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские смогли получить такие сведения после того, как лично допросили директора аэродрома. 

Напомним, что трагедия произошла 8 января Ломоносовском районе: воздушный аппарат Cessna 150 столкнулся с Piper 28. Обломки нашли вблизи деревни Ильино. В результате погибли три человека, в том числе -  бывший чиновник, работавший в Агентстве внешнего транспорта Николай Иванов.

Ранее мы рассказали о том, что смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО 

Теги: авиакатастрофа, ленинградская облать, падение самолета, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Картина дня,

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