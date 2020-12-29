У директора аэродрома в Гостилицах не нашлось документов на пилотирование

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства катастрофы в Ломоносовском районе.

В субботу, 9 января, удалось установить, что у главы аэродрома "Гостилицы", где произошла вчерашняя авиакатстрофа с участием самолета Piper 28, не было надлежащих для пилотирования документов. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские смогли получить такие сведения после того, как лично допросили директора аэродрома.

Напомним, что трагедия произошла 8 января Ломоносовском районе: воздушный аппарат Cessna 150 столкнулся с Piper 28. Обломки нашли вблизи деревни Ильино. В результате погибли три человека, в том числе - бывший чиновник, работавший в Агентстве внешнего транспорта Николай Иванов.

Ранее мы рассказали о том, что смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО