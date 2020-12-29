Смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей

В авиакатастрофе погибли трое.

В пятницу, 8 января, в упавшем в Ленинградской области легкомоторном самолете Piper 28 погибли трое: пилот Николай Иванов, 30-летняя пассажирка Арина Богданова и ее 31-летний муж Иван Кирьяшкин. "Фонтанка" предположила, что полет мог стать подарком погибшей на день рождения – в этот день Арине исполнилось 30 лет.

Судя по информации из соцсетей, девушка родилась и жила в Петербурге, окончила Университет промышленных технологий и дизайна. Иван же окончил факультет электротехники и автоматики ЛЭТИ, стал специалистом по корабельным системам управления. Супруги были женаты шесть лет.

Сотрудники транспортной прокуратуры по Северо-Западу начали проверку. Администратор аэродрома в Гостилицах сообщила, что в связи со случившимся на ближайший месяц полеты отменены.

Ранее мы писали, что в авиакатастрофе под Петербургом погиб экс-чиновник Иванов.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО