По факту гибели двух людей в авиакатастрофе вблизи Мячково возбуждено уголовное дело

Следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства аварии.

После гибели двух людей в результате падения легкомоторного самолета в подмосковном Мячково в СК России возбудили уголовное дело по 263-й статье УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), – следует из сообщения Западного межрегионального следствия на транспорте.

Официальная версия следствия заключается в следующем: сегодня днем в районе деревни Щеглово в Московской области во время учебно-тренировочного полета легкомоторный самолет с пилотом и инструктором на борту потерпел крушение. Пассажиры скончались на месте аварии от полученных травм. Следователи рассматривают различные версии произошедшего.

Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места падения самолета, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин, повлекших авиационное происшествие. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Видео и фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России