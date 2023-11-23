В Коломне упал самолет: что известно к этому часу

Трагедия случилась с самолетом Sukhoi Superjet-100. По предварительным данным, погибли три человека.

Сегодня, 12 июля, в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В результате случившегося члены экипажа погибли.

Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет. Пресс-служба ГУ МЧС России

По данным tg-канала "112", рухнувший самолет вылетел с завода в Луховицах после планового ремонта в аэропорт Внуково. За штурвалом, по данным ТАСС, находились пилоты компании-производителя "Гражданские самолеты Сухого". Члены экипажа выполняли полет после ремонта, передвигаясь по кругу более часа, чтобы выработать топливо. Во время захода на третий круг самолет начал падать. ЧП случилось около 15:00. Пилоты подали сигнал бедствия, но спасти их не удалось. Сейчас на место трагедии следуют экстренные службы, на поиски отправились два вертолета.

Воздушное судно упало в лесном массиве в районе Коломны. В результате случившегося местные жители не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По официальной информации, пассажиров в самолете не было.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Расследование катастрофы занимаются Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и сотрудники Росавиации. На место трагедии прибыл глава Коломны Александр Гречищев. Он рассказал, что место падения самолета оцепили, сейчас здесь работают следователи-криминалисты и спасатели. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

Причина падения самолета устанавливается. В ТАСС сообщили, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателей. Информация проверяется. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / 112