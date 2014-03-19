Российские регбисты Морозов и Чазов погибли в автокатастрофе

В результате ДТП ушли из жизни 20-летний воспитанник московского "Динамо" и 21-летний игрок ЦСКА.

Воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в автомобильной аварии. О трагедии сообщила пресс-служба московского "Динамо", за которую выступал один из спортсменов.

Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодёжную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас. Пресс-служба РК "Динамо" Москва

Захару Морозову было 20 лет, он являлся перспективным игроком молодёжной команды "Динамо". Виталий Чазов, которому исполнился 21 год, выступал за регбийный клуб ЦСКА. Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Оба спортсмена считались перспективными игроками и подавали большие надежды в российском регби.

Фото: Telegram/ / РК "Динамо" Москва