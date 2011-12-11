"Зенит" предложит "Динамо" обмен Мостового на Тюкавина с доплатой 10 млн евро

Петербургский "Зенит" грядущим летом намерен оформить трансфер лидера московского "Динамо" – форварда Константина Тюкавина. Об этом пишет "СЭ".
По информации издания, "Зенит" готовит предложение по игроку, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро. Также петербуржцы рассматривают возможность прямой покупки Тюкавина за 20 миллионов евро.
Фото: ФК "Динамо"
