"Зенит" предложит "Динамо" обмен Мостового на Тюкавина с доплатой 10 млн евро

Петербургский клуб летом намерен заполучить нападающего Константина Тюкавина. Рассматривается и вариант прямой покупки форварда за 20 миллионов евро.

Петербургский "Зенит" грядущим летом намерен оформить трансфер лидера московского "Динамо" – форварда Константина Тюкавина. Об этом пишет "СЭ".

По информации издания, "Зенит" готовит предложение по игроку, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро. Также петербуржцы рассматривают возможность прямой покупки Тюкавина за 20 миллионов евро.

