Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

За несколько часов до аварии пилоты перестали выходить на связь.

Следователи расследуют причины и обстоятельства падения легкомоторного самолета в Московской области, – сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По непотвержденным данным от Telegram-канала "Baza", в аварии погибли два человека – два инструктора Виталий К. и Артем И. Крушение самолета произошло во время планового тренировочного полета. При этом, по данным журналистов, за несколько часов до падения пилоты перестали выходить на связь.

Самолет рухнул недалеко от аэродрома Мячкова. Сообщается, что он полностью сгорел во время крушения.

Видео: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России