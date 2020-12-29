В авиакатастрофе под Петербургом погиб экс-чиновник Иванов

На борту самолета мог находиться бывший

Упавшим в Ленинградской области легкомоторным самолетом Piper 28 управлял Николай Иванов. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя и фамилия пилота опубликованы на официальном сайте петербургского государственного казённого учреждения "Агентство внешнего транспорта". Иванов числится, как начальник сектора обеспечения функционирования объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Специалист оставил работу в прошлом году.

Сотрудники пресс-службы транспортной прокуратуры по СЗФО опубликовали фото с места происшествия:

Напомним, что стала известна причина падения легкомоторного самолета в Ломоносовском районе.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО