  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В авиакатастрофе под Петербургом погиб экс-чиновник Иванов
Сегодня, 18:47
488
smirenny

В авиакатастрофе под Петербургом погиб экс-чиновник Иванов

0 0

На борту самолета мог находиться бывший

Упавшим в Ленинградской области легкомоторным самолетом Piper 28 управлял Николай Иванов. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя и фамилия пилота опубликованы на официальном сайте петербургского государственного казённого учреждения "Агентство внешнего транспорта". Иванов числится, как начальник сектора обеспечения функционирования объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Специалист оставил работу в прошлом году. 

Сотрудники пресс-службы транспортной прокуратуры по СЗФО опубликовали фото с места происшествия: 

Напомним, что стала известна причина падения легкомоторного самолета в Ломоносовском районе.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО 

Теги: падение самолета, столкновение, упал самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии