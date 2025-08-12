  1. Главная
Сегодня, 8:50
В Тульской области грузовик столкнулся с поездом

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Тульской области грузовик столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел 11 августа у станции Мордвес. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом, который следовал из Москвы в сторону Имеретинского курорта. Несмотря на экстренное торможение машиниста, столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подвижной состав не сошел с рельсов.

Видео: Telegram / SHOT

