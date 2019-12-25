Водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок.

Во Владивостоке в ДТП с автобусом пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 августа на улице Некрасовской. Водитель троллейбуса не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновение пострадали четыре пассажира, среди них трое детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.

Фото: Прокуратура Приморского края