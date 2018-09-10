Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Якутии в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 10 августа на 617-м километре федеральной автодороги "Вилюй". По данным ведомства, водитель мотоцикла Spr Motors Cross Road выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Voxy. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Водитель иномарки не пострадал. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Москве при столкновении двух автобусов пострадал человек.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция14