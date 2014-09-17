Его госпитализировали в городскую больницу.

В Москве при столкновении двух автобусов пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Инцидент произошел утром 8 августа на улице Дыбенко. Поступило сообщение о столкновении автобусов 483 и е41. В результате ДТП пострадал один пассажир. Его госпитализировали в городскую больницу. Подробности происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии в массовом ДТП с газовозом пострадал ребенок.

Видео: Telegram / Москва с огоньком Live