В Кабардино-Балкарии в массовом ДТП с газовозом пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в Лескенском районе. Поступило сообщение о ДТП с участием шести легковых и грузовых автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики