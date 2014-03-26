  1. Главная
В Кабардино-Балкарии в массовом ДТП с газовозом пострадал ребенок
Сегодня, 9:54
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

В Кабардино-Балкарии в массовом ДТП с газовозом пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в Лескенском районе. Поступило сообщение о ДТП с участием шести легковых и грузовых автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Фото: Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

