Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов из многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленница похитила четыре велосипеда, оставленных без присмотра в многоэтажных домах в поселке Власиха. Украденное имущество она продавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: Полиция Подмосковья