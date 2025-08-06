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В Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов из многоэтажек

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Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов из многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленница похитила четыре велосипеда, оставленных без присмотра в многоэтажных домах в поселке Власиха. Украденное имущество она продавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что полиция Владимира предотвратила хищение части накоплений пенсионерки.

Видео: Полиция Подмосковья

Теги: велосипеды, кража, подмосковье, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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