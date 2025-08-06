В Подмосковье перед судом предстанет серийная похитительница велосипедов из многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным следствия, злоумышленница похитила четыре велосипеда, оставленных без присмотра в многоэтажных домах в поселке Власиха. Украденное имущество она продавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что полиция Владимира предотвратила хищение части накоплений пенсионерки.
Видео: Полиция Подмосковья
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все